مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بمقتل امرأة وجرح آخرين إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منزل بالقرب من المقبرة الشرقية في حي السلام بمدينة رفح، ما أسفر عن مقتل رنا وليد الرياطي، وإصابة آخرين بجروح.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق منزلا يعود لعائلة العرجا في رفح، واستهدف منزلا آخر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما تواصل المدفعية قصفها للمناطق الشرقية منها.

وناشد أهالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والنازحون إليها جراء القصف الإسرائيلي المستمر، العالم "الوقوف أمام مسؤولياته لحماية المدنيين في أكثر مدن العالم ازدحاما واكتظاظا".

وقالوا في بيان لهم، اليوم الجمعة: "ستشهد محافظة رفح مذبحة إبادة غير مسبوقة لمئات الآلاف من سكانها، إن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إليها".

وتثير العملية الإسرائيلية في رفح انتقادات وقلقا دوليا في ظل تكدس نحو مليوني نازح في تلك المدينة من أصل 2.3 مليون نسمة هم إجمالي سكان قطاع غزة.

المصدر: وفا