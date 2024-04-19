إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بــ "اللا مسؤول"

وصفت طهران، الجمعة، استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأنه "لا مسؤول"، نظرا لعدم معارضة أي من أعضاء مجلس الأمن الدولي.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

واستخدمت الولايات المتحدة كما كان متوقعا حق النقض ضد هذا المطلب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن "تصرف واشنطن كشف الطبيعة الاحتيالية للسياسة الخارجية الأمريكية وعزلتها".

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ووصف التصرف الأمريكي بأنه "لا مسؤول" و"غير بناء".

وجعلت إيران من دعم القضية الفلسطينية محورا لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

ورغم دعم إيرانة لحماس، إلا أنها نفت أي تورط مباشر لها في الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر على إسرائيل، وأدى لشن إسرائيل حربا دموية على قطاع غزة.

المصدر: أ ف ب