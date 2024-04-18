الفيتو الأمريكي.. ورقة إسرائيل ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

رغم الجهود العربية والدولية الداعمة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مازالت الولايات المتحدة تعرقل هذا المسعى من خلال التهديد باستخدام الفيتو...

ما ينذر بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط والاستمرار في عرقلة حل الدولتين.. جلسة مطولة لمجلس الأمن الدولي تناقش مشروع قرار عربي قدمته الجزائر يفرض الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ، وسط قبول واسع لممثلي شعوب العالم و رفض إسرائيلي وأمريكي لهذه الخطوة.. فما هي آفاق قبول فلسطين عضوا كاملا في الامم المتحدة؟ وماهي تداعيات اجهاض واشنطن لمشروع القرار باستخدام الفيتو؟ الذي استخدمته أربع مرات خلال هذه الحرب على قطاع غزة؟

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