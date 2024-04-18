محتال يشتري بيتزا للجنود الإسرائيليين ويجمع تبرعات مالية بنصف مليون شيكل

طلبت الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال رجل من منطقة الشارون (وسط) المحتجز بتهمة ارتكاب جرائم احتيال بقيمة تقدر بنصف مليون شيكل مستغلا رغبة الإسرائيليين في مساعدة الجنود أثناء الحرب.

واعتقل الرجل البالغ من العمر 48 عاما، بعد تحقيق سري أجرته الشرطة بالتعاون مع شركات الائتمان والذي كشف أن المشتبه به أجرى هذا الأمر عدة مرات حيال مصالح تجارية وإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد.

وتلقت الشرطة الإسرائيلية قبل عدة أشهر شكوى من محل لصنع البيتزا في مركز القدس، ويتضح من الشكوى أن المحل كان ضحية لشخص مشتبه به اتصل بهم وادعى أنه يرغب في طلب عشرات أطباق البيتزا لجنود الجيش الإسرائيلي كتقدير لنشاطهم في إطار الحرب في غزة.

وبعد وقت قصير من هذا الطلب، اتصل المشتبه به مرة أخرى بالمحل وطلب إرسال تبرع نقدي للجنود أيضا، وطلب إعطاء المبلغ الكبير من النقود للشخص المخول باستلام طلبية البيتزا وتحصيل المبلغ المالي من بطاقة الائتمان التي قدمها.

وذكرت قناة "i24 News" على موقعها الرسمي أن الطلب شمل أطباق البيتزا ومبلغا نقديا وصل إلى عشرات الآلاف من الشيكل في هذه القضية.

وبعد أيام اكتشف صاحب المحل أن الصفقة تمت بواسطة بيانات بطاقة الائتمان التي سرقت عن طريق الاحتيال.

وفي أعقاب الحادث، بدأ محققو قضايا الاحتيال بتحقيق سري حيث عثر على العديد من الحالات الأخرى المشابهة والتي وقعت خارج القدس وفي مدن مختلفة بإسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتبط المشتبه به على ما يبدو أيضا بتنفيذ طلبات كبيرة من النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى بعشرات آلاف الشواكل من خلال تفاصيل بطاقات الائتمان التي حصل عليها عن طريق الخداع.

كما تبين أيضا خلال التحقيق السري أن الرجل حصل على تفاصيل الائتمان من مؤسسات تجارية وإسرائيليين بصفته ممثلا لشركات ائتمان مختلفة.

وذكرت القناة العبرية أن السلطات اعتقلت المشتبه به في فندق في أشدود جنوب إسرائيل.

المصدر: "i24 News"