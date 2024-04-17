"إهانة للأمة".. نادل بزي عسكري في مطعم فاخر بإسطنبول يثير حفيظة الأتراك والسلطات تحسم الجدل

أثار فيديو لنادل يرتدي زيا عسكريا خلال خدمة الزبائن بمطعم فاخر في إسطنبول جدلا واسعا على مواقع التواصل في تركيا.

على إثر ذلك، فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا، وتم احتجاز 3 أشخاص، وهم صاحب المطعم ومدير المنشأة والنادل، ووجهت لهم تهمة "إهانة الأمة التركية والجمهورية ومؤسسات وهيئات الدولة".

Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi ve çalışanlar sınır dışı ediliyorhttps://t.co/q1N6xcnAeNpic.twitter.com/S2nQhTwXZ9 — Odatv (@odatv) April 17, 2024

وقررت السلطات التركية إلغاء رخصة العمل السياحية الخاصة بالمطعم، وترحيل 3 موظفين أجانب كانوا يعملون دون تصريح أو تأمين.

المصدر: "sondakika"