السفارة الروسية لدى مصر تنظم فعالية خيرية بمحافظة المنوفية (صور + فيديو)  

نظمت السفارة الروسية لدى مصر العربية الأربعاء فعالية خيرية لأهالي قرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفقا للتقاليد الإسلامية.

وقام موظفو البعثة الدبلوماسية بجمع الطرود الغذائية للعائلات ذات الدخل المنخفض في القرية، بما في ذلك المنتجات الأساسية كالأرز والسكر والمعكرونة وزيت عباد الشمس واللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والتوابل.

وزار الدبلوماسيون بقيادة السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسنكو القرية شخصيا والتقوا بسكانها وتحدثوا إليهم.

وقالت البعثة لأهالي القريبة الذين رحبوا بهم: "نتقدم بالشكر الجزيل لإدارة ساقية أبو شعرة والعاملين في جمعية "شباب الخير " الخيرية على الدعم التنظيمي المقدم، وأهالي المحافظة- على ترحيبهم الحار!".

RT

RT

RT

المصدر: RT