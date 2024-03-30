الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا مشبوها قادما من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، اعتراض طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "قبل قليل، اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

يذكر أن عددا من المدنيين والعسكريين قتلوا وأصيبوا فجر الجمعة الماضي، جراء قصف إسرائيلي استهدف ريف مدينة حلب شمال غربي سوريا.

وبحسب شهود عيان، تعرضت مدينة حلب وريفها لقصف جوي عنيف جدا، حيث سمع دوي الانفجارات في شتى أرجاء المدينة، كما تشير المعلومات إلى أن القصف يستهدف منطقة المطار ومحيطه ومنطقة البحوث العلمية شرق حلب ومستودعات السفيرة.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل "لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" باليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية".

المصدر: RT