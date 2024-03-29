مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غربي سوريا

قتل وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم الجمعة جراء عدوان إسرائيلي استهدف ريف مدينة حلب شمال غربي سوريا.

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وأكد مصدر عسكري أنه: "حوالي الساعة 01:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وأفادت "جريدة الوطن" السورية، فجر اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في سماء مدينة حلب، استهدفت مناطق شرق مطار حلب الدولي، ومحيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وبحسب شهود عيان، تعرضت مدينة حلب وريفها لقصف جوي عنيف جدا، حيث يسمع دوي الانفجارات في شتى أرجاء المدينة، كما تشير المعلومات إلى أن القصف يستهدف منطقة المطار ومحيطه ومنطقة البحوث العلمية شرق حلب ومستودعات السفيرة.

وأوضح الشهود أن "الدفاع الجوية التابعة للجيش السوري تنطلق في سماء المدينة في محاولة التصدي للعدوان".

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس الخميس، بأن مدنيين اثنين أصيبا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق.

المصدر: "سانا"