"يا له من عار".. بدلات ماكرون تسافر إلى غويانا على درجة رجال الأعمال

أكد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو أن المعلومات التي تفيد بحجز مقعد منفصل في مقصورة درجة رجال الأعمال لنقل بدلات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هي بمثابة وصمة عار.

وذكرت صحيفة "ليبراسيون" يوم الجمعة، أن مسؤولا من مديرية اللوجستيات الرئاسية حجز مقعدا منفصلا في درجة رجال الأعمال (بزنس كلاس) لحمل بدلات ماكرون، الذي زار غويانا والبرازيل هذا الأسبوع.

وكتب فيليبو على حسابه في منصة "إكس": "يا له من عار! اكتشفت صحيفة ليبراسيون للتو أن قصر الإليزيه أنفق أكثر من 3 آلاف يورو على نقل بدلات ماكرون"، مضيفا: "وبعد ذلك، سيجبر الفرنسيون على الشعور بالذنب تجاه النفقات والديون، وحرمانهم من تعويضات السرطان، وضرب العاطلين عن العمل بالهراوات وما إلى ذلك.. الماكرونية خِسّة. ارحلوا! وبسرعة!".

وقد رافق زيارة البرازيل العديدُ من جلسات التصوير الفوتوغرافي التي التقط فيها لماكرون والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا صور معا.

واحتضنت وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية هذه الصداقة، حيث نشر المستخدمون صور الثنائي، والتي قال العديد من المراقبين إنها تبدو وكأنها ألبوم زفاف أكثر من كونها زيارة دولة.

المصدر: RT