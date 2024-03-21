سياسي فرنسي: العالم كله يسخر من ماكرون بسبب صوره الأخيرة

قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات يثير السخرية في جميع أنحاء العالم بسبب صوره المنشورة وهو يمارس الملاكمة.

ونشر فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لقطات شاشة لمقالات من عدة منشورات في بلدان مختلفة مخصصة لصور الرئيس الفرنسي، معلقا عليها بسخط: "ألمانيا وبلجيكا والنمسا... في جميع أنحاء العالم يضحكون على ماكرون وصوره".

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وأضاف فيليبو: "مرة أخرى مهان، ومرة ​​أخرى مثير للسخرية! لكن يبدو أنه مولع بذلك!".

وكما أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن صور ماكرون وهو يمارس الملاكمة تنتشر كالفيروس على الإنترنت، مما أثار سخرية المستخدمين، الذين أشار بعضهم بشكل ساخر إلى أن الرئيس الفرنسي يستعد لـ"مبارزة" مع فلاديمير بوتين.

وبرأي فيليبو، فإن استقالة ماكرون أصبحت ضرورة حيوية لصورة الدولة وسمعتها على المسرح العالمي.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الصور المنشورة لماكرون تشير إلى محاولته تقليد الصورة القوية للزعيم الروسي.

المصدر: "نوفوستي"