"التايمز": ماكرون يقلد بوتين ويتقمص الرجولة والشخصية القوية (صورة)

اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية الصور الجديدة المنشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الملاكمة بأنها محاولة منه لتقليد الصورة القوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت الصحيفة البريطانية مستشهدة بآراء خبراء فرنسيين: "هذه الصور تنقل رسالة "الرجولة القصوى" وتذكرنا بصور بوتين وهو يمتطي حصانا أو يمارس رياضة الجودو".

In the midst of talks about possibly sending French soldiers to #Ukraine, #Macron posts photos of himself boxing.



Is this a message to #Putin? 😕 pic.twitter.com/Lo4UN17Fje — Tom Valentino (@TomValentinoo) March 20, 2024

ويشير مقال الصحيفة إلى أن ماكرون يحاول بهذه الطريقة التخلص من صورته كشخص منعزل ومنطو على نفسه. مع الإشارة إلى أن هذه الصور ظهرت على خلفية الخطاب العدائي للرئيس الفرنسي فيما يتعلق بأوكرانيا.

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يشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي "إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق بعد". وقال حينها "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء". وخلال اجتماع مع زعماء المعارضة الفرنسية في أوائل مارس، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.

وفي وقت لاحق، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن باريس تقوم بإعداد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا، في المرحلة الأولى ستصل إلى حوالي 2000 عسكري.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه الصحفي دميتري كيسيلوف من أن إدخال فرقة أوروبية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة بأي شكل من الأشكال ولن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على كييف.

ولاقت صورة ماكرون انتقادات متابعين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من تساءل: "هل هذه رسالة إلى بوتين".

المصدر: نوفوستي + RT