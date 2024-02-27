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سياسيون فرنسيون عن ماكرون: أوقفوه.. يتحدث عن حرب مع روسيا وهذا جنون

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سياسيون فرنسيون عن ماكرون: أوقفوه.. يتحدث عن حرب مع روسيا وهذا جنون
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قالت مارين لوبان نائبة "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يلعب دور القائد الحربي بعد تصريحاته عن تشكيل تحالف لتوجيه ضربات عميقة، وتوريد صواريخ إلى أوكرانيا.

وكتبت لوبان في حسابها على منصة "إكس": "لا أعرف ما إذا كان الجميع يدركون خطورة مثل هذا التصريح. لكنه يتحدث بخفة عن حياة أبنائنا. نحن هنا نتحدث عن السلام أو الحرب في بلدنا".

ووصفت لوبان احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بالجنون.

كما انتقد ممثلون كبار عن المعارضة الفرنسية تصريحات ماكرون الأخيرة الذي لم يستبعد فيها إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ميلانشون: الحرب ضد روسيا جنون

ودان مؤسس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بيان الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن إرسال قوات إلى أوكرانيا من شأنه أن يجعل فرنسا مشاركا في النزاع.

وكتب: "الحرب ضد روسيا ستكون جنونا. إن هذا التصعيد العدواني اللفظي لقوة نووية ضد قوة نووية كبرى أخرى هو بالفعل عمل غير مسؤول".

وشدد ميلانشون على أن الوقت قد حان لبدء مفاوضات السلام.

فيليبو: أوقفوا جنون ماكرون

بدوره، وصف زعيم حزب الوطنيين القومي الفرنسي، فلوريان فيليبو، ماكرون بالمجنون، ودعا إلى عرقلة نواياه عبر البرلمان.

وأعلن ماكرون أمس الاثنين أن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا، ضمن الجهود الهادفة إلى "إلحاق الهزيمة" بروسيا".

المصدر: RT

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