سياسيون فرنسيون عن ماكرون: أوقفوه.. يتحدث عن حرب مع روسيا وهذا جنون

قالت مارين لوبان نائبة "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يلعب دور القائد الحربي بعد تصريحاته عن تشكيل تحالف لتوجيه ضربات عميقة، وتوريد صواريخ إلى أوكرانيا.

وكتبت لوبان في حسابها على منصة "إكس": "لا أعرف ما إذا كان الجميع يدركون خطورة مثل هذا التصريح. لكنه يتحدث بخفة عن حياة أبنائنا. نحن هنا نتحدث عن السلام أو الحرب في بلدنا".

Je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d’une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre mais c’est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d’insouciance. C’est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s’agit. https://t.co/3vGN2X1ZS2 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 27, 2024

ووصفت لوبان احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بالجنون.

كما انتقد ممثلون كبار عن المعارضة الفرنسية تصريحات ماكرون الأخيرة الذي لم يستبعد فيها إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ميلانشون: الحرب ضد روسيا جنون

ودان مؤسس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بيان الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن إرسال قوات إلى أوكرانيا من شأنه أن يجعل فرنسا مشاركا في النزاع.

L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 26, 2024

وكتب: "الحرب ضد روسيا ستكون جنونا. إن هذا التصعيد العدواني اللفظي لقوة نووية ضد قوة نووية كبرى أخرى هو بالفعل عمل غير مسؤول".

وشدد ميلانشون على أن الوقت قد حان لبدء مفاوضات السلام.

فيليبو: أوقفوا جنون ماكرون

بدوره، وصف زعيم حزب الوطنيين القومي الفرنسي، فلوريان فيليبو، ماكرون بالمجنون، ودعا إلى عرقلة نواياه عبر البرلمان.

Toutes les forces de #Paix doivent s’unir pour bloquer #Macron dans sa folie guerrière en Ukraine !

Même l’Allemagne vient d’annoncer qu’elle refusait, elle, l’envoi de missiles longue portée à l’Ukraine ! (cf : https://t.co/YS37oOMH7V)



L’envoi de troupes françaises en #Ukraine… pic.twitter.com/gDEeYaYgUs — Florian Philippot (@f_philippot) February 27, 2024

وأعلن ماكرون أمس الاثنين أن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا، ضمن الجهود الهادفة إلى "إلحاق الهزيمة" بروسيا".

المصدر: RT