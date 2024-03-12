سياسي فرنسي: ماكرون جعل روسيا كلها تسخر منه بـ"استعراضه لعضلاته"

صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا كلها تسخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب خوفه وتأجيله الذهاب إلى كييف بذريعة أسباب أمنية.

وكتب فيليبوعلى منصة "إكس": "ماكرون يعاني من إذلال رهيب أثناء محاولته استعراض عضلاته!".

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وفي وقت سابق، قال فيليبو إن ماكرون مستعد "لتمزيق" جيشه بالكامل من أجل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ماكرون بالجبان على خلفية خطط السياسي الأوروبي لزيارة كييف.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن دبلوماسي فرنسي أن ماكرون أجل زيارته إلى أوكرانيا مرة أخرى وسط خلافات مع الحلفاء بعد تصريحاته حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وكان ماكرون في وقت سابق قد ألغى زيارته إلى كييف "لأسباب أمنية"، التي كانت مقررة يومي 13 و14 فبراير.

المصدر:RT