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بوليتيكو: ماكرون يؤجل زيارته إلى أوكرانيا مرة أخرى بسبب الجدل حول تصريحاته

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بوليتيكو: ماكرون يؤجل زيارته إلى أوكرانيا مرة أخرى بسبب الجدل حول تصريحاته
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسي فرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجل زيارته إلى أوكرانيا وسط خلافات مع الحلفاء بعد تصريحاته حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "أرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة كانت مقررة منذ فترة طويلة إلى أوكرانيا وسط توترات مع الحلفاء بسبب تعليقاته اللاذعة المتزايدة. ويريد ماكرون الآن "تخصيص الوقت اللازم" للمناقشات مع الحلفاء حتى يتمكن من زيارة أوكرانيا وتحقيق نتائج ملموسة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن قصر الإليزيه نفى في وقت سابق التلميحات إلى تأجيل الزيارة لأسباب أمنية.

وكان ماكرون في وقت سابق قد ألغى زيارته إلى كييف "لأسباب أمنية"، التي كانت مقررة يومي 13 و14 فبراير.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي

 

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