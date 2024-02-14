"فرانس-24" تعلق على الأنباء حول محاولة اغتيال ماكرون في أوكرانيا وعلاقتها بالـ"الذكاء الاصطناعي"

علقت قناة "فرانس-24" التلفزيونية على ظهور معلومات خلال بثها المباشر من أحد مذيعيها حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقالت المكتب الصحفي للقناة: "نؤكد أن هذه المشاهد مزيفة. ولم يتم عرضها على الهواء مطلقا. يعمل هذا المذيع بالفعل في القناة التلفزيونية، لكن هذا المشهد ملفق بواسطة الذكاء الاصطناعي 100%".

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وأشار إلى أنهم يعتزمون عرض هذا الفيديو على الهواء لإظهار مثال على "التلاعب بالمعلومات".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن ماكرون ألغى "لأسباب أمنية" زيارته إلى كييف، التي كانت مقررة يومي 13 و14 فبراير.

وأعلن ماكرون في وقت سابق أن فرنسا ستكمل قريبا العمل على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ووعد بالإعلان عن توقيعه خلال زيارته لأوكرانيا في فبراير.

وظهر على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو يزعم أن قناة "فرانس-24" بثته، ويتحدث فيه المذيع عن محاولة التحضير لاغتيال ماكرون خلال زيارته إلى كييف. ويدعي مقدم البرنامج أن كييف أرادت بهذه الطريقة لفت الانتباه الدولي مرة أخرى إلى النزاع في أوكرانيا وبالتالي تحقيق إمدادات جديدة من الأسلحة إلى كييف.

المصدر: نوفوستي