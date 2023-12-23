مكتب زيلينسكي يكشف أسماء ست دول من الاتحاد الأوروبي لم تنضم إلى إعلان الضمانات الأمنية لكييف

صرح نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه سيبيغا، بأسماء ست دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم إلى إعلان الضمانات الأمنية لكييف، حسبما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.

وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تلغرام": "قام مكتب الرئيس بتسمية ست دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم إلى الإعلان الخاص بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.. نحن نتحدث عن النمسا وكرواتيا وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ومالطا".

ونقلت "سترانا" عن نائب رئيس مكتب زيلينسكي قوله: "أعتقد أن كل هذه الدول لديها الإرادة السياسية لتصبح طرفا في الإعلان".

وقال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، يوم الجمعة، إن أكثر من 30 دولة انضمت إلى إعلان الضمانات الأمنية، وأعربت 15 دولة عن استعدادها لبدء مشاورات بشأن الاتفاقيات الثنائية.

وقال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في أوائل سبتمبر، إن كييف تتوقع أن تصبح 51 دولة ضامنة رئيسية لأمنها.

وفي وقت سابق، في قمة "الناتو" في فيلنيوس، نشرت دول مجموعة السبع إعلانا لدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، مثل الوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.

وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة "الناتو" المقبلة في واشنطن عام 2024، وكما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" سابقا، فمن الممكن إضفاء الطابع الرسمي على الضمانات الأمنية لأوكرانيا في شكل اتفاقيات ثنائية مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بشأن التمويل الطويل الأجل، والإمدادات العسكرية، وتدريب الجنود.

المصدر: RT