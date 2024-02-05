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فرنسا تعلن عزمها على زيادة إمدادات الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا

أخبار العالم

فرنسا تعلن عزمها على زيادة إمدادات الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا
Sputnik
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قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن فرنسا تعتزم زيادة مساعداتها لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم المالي وإمدادات الأسلحة.

وأضاف رئيس الوزراء أن فرنسا ستزود أوكرانيا "بأحدث جيل من الأسلحة"، بما في ذلك صواريخ "سكالب" ومدافع "هاوتزر قيصر" والمركبات المدرعة AMX-10 RC وكذلك قنابل AASM.

وقال إن "من الواضح أن دعمنا سوف يتوسع، ليس فقط من حيث تخصيص الموارد المالية، ولكن أيضا من حيث نوع الأسلحة التي يجب أن تلبي أعلى المعايير اللازمة لكي يتمكن الأوكرانيون من الدفاع عن أنفسهم".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة كييف مرة أخرى في فبراير، وأشارت إلى أنه قد يعلن عن توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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