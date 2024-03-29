رئيس وزراء بولندا يكشف عن "جدل مثير" أشعله نظيره الإسباني في قمة الاتحاد الأوروبي رأفة بشعبه

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن نظيره الإسباني بيدرو سانشيز طلب من الاتحاد الأوروبي عدم استخدام كلمة "حرب" في توصيف ما تشهده أوكرانيا، لما لهذه الكلمة من وقع على شعبه.

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وأضاف توسك في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا": "في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، أّثيرت مناقشة مثيرة للجدل مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حيث طلب منا عدم استخدام كلمة "حرب" في تصريحاتنا وقال إن الناس لا يريدون أن يشعروا بالتهديد، حيث أن هذه الكلمة في إسبانيا تبدو عامة ومجردة.. فأجبته بأن الحرب في الجزء الذي أعيش فيه من أوروبا لم تعد فكرة مجردة وأن واجبنا ليس المناقشة، بل العمل والاستعداد للدفاع".

وقال توسك ردا على سؤال حول احتمال هجوم روسيا على دول أوروبية إنه "لا يريد تخويف أحد، لكن الحرب لم تعد مفهوما من الماضي.. الأمر المقلق هو عدم استبعاد أي سيناريو محتمل.. حيث أننا ولأول مرة منذ عام 1945، نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع".

المصدر: نوفوستي