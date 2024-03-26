جنوب السودان.. إعادة فتح المدارس بعد إغلاقها أسبوعين بسبب موجة الحر الشديدة

قالت حكومة جنوب السودان يوم الثلاثاء إن المدارس ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب موجة الحر الشديدة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارتا الصحة والتعليم إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل مطرد مع بدء موسم الأمطار في الأيام المقبلة.

وشهد جنوب السودان في السنوات الأخيرة تأثيرات سلبية لتغير المناخ، حيث تم الإبلاغ عن الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف خلال مواسم مختلفة.

وخلال موجة الحر الأسبوع الماضي، سجلت البلاد درجات حرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت).

وقد تم حث المعلمين على تقليل أنشطة الملعب إلى الصباح الباكر أو في الداخل، وتهوية الفصول الدراسية، وتوفير المياه أثناء وقت المدرسة ومراقبة الأطفال بحثا عن علامات الإرهاق الحراري وضربة الشمس.

وخصت وزيرة الصحة يولاندا أول دينق، ولايات شمال بحر الغزال وواراب والوحدة وأعالي النيل باعتبارها المناطق الأكثر تضررا.

جدير بالذكر أن مؤسسات التعليم العالي ظلت مفتوحة، كما استمرت الدراسة في بعض المدارس بالمناطق الريفية على الرغم من تحذير وزارة التعليم.

المصدر: أ ب