أوربان يعرب عن تعازيه الخالصة للشعب الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي

أعرب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان عن تعازيه الخالصة للشعب الروسي وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في ضواحي موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وكتب أوربان على منصة "إكس": "أريد أن أعرب عن خالص التعازي لشعب روسيا بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع بالقرب من موسكو هذا المساء.. نصلي من أجل عائلات الضحايا".

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

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ووثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

كما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي، فيما أدان العديد من دول العالم الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري.

المصدر: RT