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"بلومبرغ": مجلس الوزراء البريطاني يبحث سرا احتمال استبدال سوناك قبل الانتخابات المقبلة

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AP
رئيس الوزراء البريطاني
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قالت وكالة "بلومبرغ" إن أعضاء مجلس الوزراء البريطاني ناقشوا في محادثات خاصة احتمال استبدال رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات البرلمانية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أن "أعضاء مجلس الوزراء ناقشوا مؤخرا في محادثات خاصة احتمال أن يضطر الحزب إلى استبدال سوناك قبل الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري".

وأشارت المصادر إلى وجود شكوك في قدرته على احتواء الشعبية المتزايدة لحزب العمال المعارض.

وتدل نتائج استطلاع الرأي العام الأخير الذي عقد في منتصب فبراير الماضي أن حزب المحافظين البريطاني قد تخسر ثلاثة أرباع مقاعده البرلمانية في الانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات العامة في بريطانيا قبل يناير 2025. وفي وقت سابق قال سوناك إنه من المخطط أن تجري الانتخابات العامة في البلاد في النصف الثاني من عام 2024.

المصدر: نوفوستي

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