"سكاي نيوز": نقل 200 نزيل من أحد السجون البريطانية بعد اكتشاف غاز مشع

أفادت قناة "سكاي نيوز" أن سجن HMP Dartmoor للرجال في برينستاون في بريطانيا أغلق عشرات الزنازين ونقل نحو 200 سجين خلال الأشهر القليلة الماضية بعد اكتشاف غاز الرادون المشع في السجن.

وقالت "سكاي نيوز": "HMP Dartmoor اضطر إلى إغلاق عشرات الزنازين ونقل حوالي 200 سجين بعد اكتشاف غاز مشع في السجن".

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وأشارت إلى أنه في الفترة ما بين نوفمبر وفبراير، تم إغلاق 184 زنزانة، ونقل 194 سجينا إلى أماكن أخرى بسبب اكتشاف تلوث بغاز الرادون.

وتصف إدارة السجن نقل السجناء بأنه "إجراء مؤقت" وسط العمل على "تخفيض دائم" لمستويات غاز الرادون في السجن.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه رغم وجود الغاز في كل مكان، إلا أن مستوياته منخفضة، وخطورته على الصحة منخفضة.

ويذكر أن الرادون غاز مشع طبيعي عديم الرائحة أو اللون أو الطعم، ينتج عن الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم المتواجد في الصخور وأنواع الترب كافّة، ويمكن العثور عليه في الماء أيضا.

ويتسرب الرادون من التربة إلى الهواء، حيث يضمحل وينتج مزيدا من الجزيئات المشعة. وأثناء التنفس، تترسب هذه الجزيئات على الخلايا المبطنة للمسالك الهوائية، حيث يمكن أن تتلف الحمض النووي ويُحتمل أن تسبب سرطان الرئة.

المصدر: نوفوستي