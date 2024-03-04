زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مقاطعة كاناكالي التركية

أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" أن زلزالا بقوة 4.9 درجات وقع يوم الاثنين في مقاطعة كاناكالي التركية غربي البلاد.

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريخيتر مقاطعة جاناكالي "جناق قلعة" التركية اليوم الاثنين، وفقا لبيانات هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد".

وأفادت "آفاد" بأن مركز الزلزال كان بالقرب من قرية ينيجي وضرب حوالي 21:38 بتوقيت موسكو وكانت بؤرته على عمق حوالي 10 كلم.

بدورهم أفاد علماء الزلازل في مرصد قنديلي بأن بؤرة الزلزال وقعت على عمق أكثر من 14 كلم.

وشعر سكان الجزء الأوروبي من إسطنبول بهزات خفيفة جراء الزلزال، فيما قال وزير الداخلية علي يرليكايا إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي