إجابته صدمتني حتى النخاع".. مدفيديف يتذكر رد أوباما على سؤال عن الربيع العربي

تذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حوارا له مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال الربيع العربي، حينما سأله بشأن مستقبل المنطقة.

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جاء ذلك خلال كلمة مدفيديف أمام ماراثون "المعرفة أولا" في إطار مهرجان الشباب العالمي المقام حاليا في سوتشي.

وتابع مدفيديف: "لقد أجريت ذات مرة حوارا رائعا مع أحد رؤساء الولايات المتحدة. لأكون صريحا، هو باراك أوباما. وعندما اندلعت أحداث الربيع العربي، كانت هناك تعقيدات وتوترات في العمليات الجارية بالمنطقة، بما في ذلك بالبلدان الموجودة حول سوريا. فقلت له: اسمع، لنفترض أنكم حققتم غايتكم في إزاحة الأنظمة السياسية والأشخاص الذين في سدة الحكم، ماذا تعتقد سوف يحدث بعد ذلك؟ ماذا ستفعلون؟".

ولفت مدفيديف إلى أن إجابة أوباما "صدمته حتى النخاع، وكانت كاشفة للغاية"، حيث أجاب أوباما، ويقول مدفيديف إنه كان "صادقا تماما": "لا أعلم، نحن لا نفكر بهذا البعد".

وكان مدفيديف قد شغل منصب الرئيس الروسي في الفترة من 8 مايو 2008 وحتى 7 مايو 2012، بينما تم انتخاب باراك أوباما مرتين وخدم في المنصب من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017.

ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1-7 مارس بإقليم سيريوس الفيدرالي بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، وينظمه اتحاد الشباب الروسي "روس مولوديوج".

المصدر: نوفوستي