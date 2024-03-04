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زاخاروفا: الغرب يعيش فراغا إعلاميا وأنظمته لا تمرر إلا الأخبار التي ترضيه

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زاخاروفا: الغرب يعيش فراغا إعلاميا وأنظمته لا تمرر إلا الأخبار التي ترضيه
Globallookpress MFA Russia
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الغرب يعيش فراغا إعلاميا وأن الأنظمة الغربية تحظر كل ما يتعارض مع طرحها، لافتة إلى وقف بث RT في دول "الناتو" لمنع نقلها الحقيقة.

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وقالت في حديث لقناة RT إن سكان الدول الغربية ودول "الناتو" يعيشون في فراغ إعلامي وأن أنظمتهم لا تزودهم إلا بالمعلومات التي تتوافق مع التيار العام ووجهة النظر الرسمية وفي ما عدا ذلك لا يسمح بنشره.

وساقت زاخاروفا قناة RT مثلا، حيث حظر الغرب بثها وأغلق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع فيديوهاتها.

وتابعت: "يتم بذل كل شيء لضمان حصول سكان الدول الغربية على معلومات ذات طبيعة واحدة فقط".

ودعت متحدثة الخارجية الروسية إلى تلقي المعلومات من المصدر الأصلي، والتعرف على روسيا من المصدر الرسمي الروسي ومتابعة الفضاء الإعلامي الروسي بأم العين دون وسيط.

المصدر: RT

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