التهاب الشعب الهوائية يمنع البابا فرنسيس من قراءة خطاب افتتاح السنة القضائية للكرسي الرسولي

اعتذر البابا فرنسيس يوم السبت، عن إلقاء خطاب أثناء افتتاح السنة القضائية للكرسي الرسولي في الفاتيكان، بسبب السعال إثر إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وقال البابا فرنسيس البالغ من العمر 87 عاما: "أشكركم جميعا. أعددت خطابا لكنني عاجز عن قراءته بسبب التهاب الشعب الهوائية"، وأوكل مهمة قراءة الخطاب إلى أحد مساعديه بسبب المرض.

وألغى البابا ارتباطاته العامة يومي السبت والاثنين الماضيين بسبب إصابته بـ "أنفلونزا خفيفة"، وبعد تصريحاته أمام الجمهور العام يوم الأربعاء، والتي قرأها أيضا المونسنيور شيامبانيلي، ذهب البابا إلى مستشفى جيميلي إيسولا تيبيرينا في روما لإجراء "اختبارات تشخيصية".

واستقبل البابا فرنسيس السبت، المستشار الألماني أولاف شولتس، وتحدث معه عن الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا وقطاع غزة.

وعانى البابا فرنسيس الذي يستخدم كرسيا متحركا، سلسلة مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، خصوصا في الركبتين والوركين والقولون، وخضع في يونيو الماضي لجراحة في البطن.

وفي منتصف ديسمبر 2023، أوصى البابا بأن يكون أول بابا يدفن خارج الفاتيكان منذ أكثر من قرن، وقرر أيضا اختصار مراسم جنازته.

وكشف البابا أنه كان يعمل مع رئيس المراسم في الفاتيكان دييجو رافيلي على تبسيط مراسم الجنازات المعقدة والطويلة التي طبقت على أسلافه، مشيرا إلى أنه "بسبب إخلاصه لمريم العذراء قرر أن يدفن في كاتدرائية سانتا ماريا ماجورى في روما حيث يذهب عادة للصلاة قبل وبعد رحلاته الخارجية".

ومن المتوقع أن يقام قداس الجنازة نفسه في ساحة القديس بطرس حيث دفن العديد من الباباوات أسفل كاتدرائية القديس بطرس. وكان آخر بابا يدفن خارج الفاتيكان، ليو الثالث عشر الذي توفي عام 1903 ودفن في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني بروما.

المصدر: RT + وكالات