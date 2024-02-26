بالفيديو.. رئيس الوزراء الهندي يصلي في قاع بحر العرب

غطس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحت الماء أمس الأحد لأداء صلاة في معبد هندوسي مغمور بالمياه.

وفي الفيديو الذي نشرته وسائل إعلامية هندية، يظهر مودي وهو يغطس في بحر العرب قبالة ساحل ولاية غوجارات، وقد قدمت له عصا من ريش الطاووس في موقع المعبد المغمور بالمياه، الذي يعتبره المؤمنون بالديانة الهندوسية مقدسا.

#Video | PM Modi Dives Down To 'Submerged City' Of Dwarka To Offer Prayers pic.twitter.com/seTGNkntS8 — NDTV (@ndtv) February 25, 2024

كما نشر رئيس الوزراء صورا وهو يرتدي معدات الغوص وينزل إلى البحر لأداء الصلاة في الموقع ذي الأهمية التاريخية والروحية.

وعن تجربته، كتب مودي عبر منصة X: "كانت الصلاة في مدينة دواركا، المغمورة في المياه، تجربة إلهية للغاية. لقد شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد".

To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all. pic.twitter.com/yUO9DJnYWo — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024

وقام بمشاركة مقطع فيديو على X يشرح بالتفصيل تجربته في الغوص: "Dwarka Darshan تحت المياه... حيث يلتقي الروحاني والتاريخي، حيث كانت كل لحظة عبارة عن لحن إلهي يردد حضور بهاجوان شري كريشنا الأبدي".

Dwarka Darshan under the waters...where the spiritual and the historical converge, where every moment was a divine melody echoing Bhagwan Shri Krishna's eternal presence. pic.twitter.com/2HPGgsWYsS — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024

المصدر: RT