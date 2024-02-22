سيئول: واشنطن ستخسر مكانتها العالمية حال امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، إن الولايات المتحدة ستخسر الريادة العالمية إذا تخلت عن فكرة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وأوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، في رده على سؤال النائب عن حزب القوة المدنية الحاكم، يون سانغ هيون، حول التغيير المحتمل في سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قائلا: "إذا استسلمت الولايات المتحدة للترهيب من كوريا الشمالية وتخلت عن التزاماتها بموجب المعاهدة تجاه الحليف، فسوف تضطر إلى التخلي عن قيادتها العالمية".

هذا وذكر السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، في وقت سابق، أن موسكو لا تستبعد إمكانية قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية إذا استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في استفزاز بيونغ يانغ.

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كما أكد شين وون سيك أنه سيعزز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وسيرد على "الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية".

المصدر: RT