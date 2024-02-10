لهذه الغاية.. واشنطن تروج كذبة شراء روسيا للصواريخ من كوريا الشمالية

كشف سفير روسيا لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا أن واشنطن تثير مسألة شراء روسيا لأسلحة مزعومة من كوريا الشمالية من أجل تشجيع كوريا الجنوبية على تزويد أوكرانيا بالذخيرة.

أشار ماتسيغورا خلال مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إلى أن الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، ليس لديها أدلة مباشرة على توريد قذائف مدفعية وصواريخ من كوريا الشمالية إلى روسيا.

واضاف السفير، بالرغم من ذلك تزعم واشنطن أن عمليات التوريد هذه قائمة بالفعل، وأن الأسلحة التي يتم نقلها بهذه الطريقة تستخدم في المنطقة العسكرية الشمالية. وقال: لا أستبعد أنهم سيحاولون تلفيق أدلة.

وأشار ماتسيغورا بأن سبب هذه الهستيريا واضح، فهم بذلك يسعون للتغرير بكوريا الجنوبية ودفعها لتوريد ذخائر إلى أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو تعول على فطنة السلطات الكورية الجنوبية، وعدم رضوخها للاستفزازات.

وقبل ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا أوقفت تجميد الأصول الكورية الشمالية مقابل إمدادات الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا وكوريا الشمالية.

المصدر: غازيتا