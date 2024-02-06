مجلس الأمن الروسي: أهدافنا في أوكرانيا ستتحقق رغم كافة محاولات كييف ترهيب الروس

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق، رغم كافة محاولات نظام كييف ترويع مواطني روسيا بهجماته الإرهابية.

إقرأ المزيد

وقال باتروشيف خلال اجتماع حول مسائل الأمن القومي بمنطقة الأورال الروسية: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من المحاولات المبذولة لتخويف سكان روسيا بالهجمات الإرهابية واستهداف أراضينا، فإن الأهداف التي حددها الرئيس الروسي بتجريد أوكرانيا من سلاحها، وتطهيرها من النازية، والقضاء على التهديدات العسكرية ستتحقق بفضل رجولة وشجاعة وثبات جنودنا".

وأشار إلى أن كييف تحاول في مواجهة فشل عملياتها العسكرية وتقليص المساعدات الغربية زعزعة استقرار روسيا من خلال الهجمات الإرهابية وضرب أهداف مدنية بحتة، كما حدث في مدن بيلغورود ودونيتسك وليسيتشانسك.

المصدر: نوفوستي