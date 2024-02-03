عشرات المفقودين جراء قصف القوات الأوكرانية مخبزا في جمهورية لوغانسك (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باستشنيك اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في مدينة ليسيتشانسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة في حصيلة أولية.

وكتب باستشنيك على قناته في "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك مدنيون تحت الأنقاض. أعداؤنا، الذين لم يحققوا أي نجاح على الجبهة، يهاجمون السكان المدنيين. هم قصفوا المبنى مع العلم أن سكان ليسيتشانسك يأتون في يوم العطلة إلى المخبز لشراء الخبز".

وأفاد مكتب القائد العسكري لجمهورية لوغانسك أن "شخصين لقيا مصرعهما وستة آخرين نقلوا إلى المستشفى في القصف الذي استهدف المخبز الذي يكون في عطلات نهاية الأسبوع مزدحما دائما. وقد يكون ما يصل إلى 40 شخصا تحت الأنقاض".

وتعمل طواقم وزارة الطوارئ الروسية ومكتب القائد العسكري في مكان الحادث باستخدام معدات خاصة لمحاولة الوصول إلى الضحايا.

وتقع مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بجوار خطوط القتال، وقبل دحر القوات الأوكرانية منها، قامت القوات الأوكرانية قبل انسحابها من المدينة بتفجير وتدمير جزء من المباني الإدارية المهمة، كما تضررت مرافق البنية التحتية الهامة، وتواصل قوات كييف بانتظام قصف هذه المدينة.

المصدر: RT