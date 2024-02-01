موسكو تسلم عمّان مواطنا أردنيا مطلوبا دوليا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن موسكو سلمت العاصمة عمان مواطنا أردنيا، مدرجا على قائمة المطلوبين دوليا بتهمة ارتكاب جريمة "هتك عرض" بحق قاصر.

وقالت الوزارة في بيان: "نظم موظفو المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، بإيعاز من مكتب المدعي العام لروسيا، عملية تسليم المواطن الأردني محمد نصر الله من روسيا. وهو مطلوب في الأردن بتهمة ارتكاب جريمة ضد السلامة الجنسية".

إقرأ المزيد

وأضافت: "بفضل استخدام قنوات الإنتربول، كان من الممكن تتبع تحركات المطلوب عبر الحدود، وإثبات وجوده في مدينة فورونيج. وقد استجاب مكتب المدعي العام الروسي لطلب السلطات المختصة في الأردن، وتم اتخاذ قرار بتسليم المطلوب".

وسلمت الجهات الأمنية الروسية المطلوب في مطار دوموديدوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو للجهات الأمنية الأردنية المختصة.

وارتكب نصر الله عام 2017 جريمة "هتك عرض" بحق إحدى معارفه القاصرات، وهدد بنشر صورها الفاضحة.

وفي عام 2021، قرر المدعي العام الجنائي الأردني إلقاء القبض عليه، إلا أنه هرب إلى خارج البلاد، وبعد ذلك تم وضعه على قائمة المطلوبين الدولية.

المصدر: نوفوستي