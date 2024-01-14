بعد 52 عاما من حكم أمه.. الإعلان رسميا عن اعتلاء فريدريك العاشر عرش الدنمارك

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، فريدريك العاشر ملكا للدنمارك من شرفة قصر كريستيانسبورغ.

وشكرت رئيسة الوزراء الدنماركية الملكة الأم مارغريت الثانية على حكمها الذي دام 52 عاما.

وقال: "لقد تنازلت جلالة الملكة مارغريت الثانية عن العرش. عاش جلالة الملك فريدريك العاشر!".

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وهتفت مع المتفرجين المتواجدين في الساحة عدة مرات "مرحى!" احتفالا بالملك الجديد.

وألقى الملك خطابا من شرفة القصر، شكر فيه والدته، بعد ذلك، انضمت إلى فريدريك زوجته الملكة ماري وأطفالهما.

وتجمع العديد من المتفرجين حاملين أعلام الدنمارك في الساحة أمام القصر وفي الشوارع المؤدية إليه، ووضع العديد منهم تيجانا على رؤوسهم. وذرف الملك الدموع عندما سمع تحياتهم ورأى أعلام الدنمارك.

وأعلنت الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك في وقت سابق أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير بعد حكم دام 52 عاما.

وأفاد القصر الملكي الدنماركي أن الملكة مارغريت الثانية بقيت على العرش لأطول فترة في تاريخ الدنمارك.

المصدر: تاس