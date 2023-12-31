بعد حكم 52 عاما.. ملكة الدنمارك تحدد موعدا لتنازلها عن العرش

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير 2024، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وكتبت الوكالة: "أعلنت الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير بعد حكم دام 52 عاما".

وأشارت الوكالة إلى أن الملكة ستترك العرش لابنها ولي عهد الدنمارك فريدريك.

في وقت سابق، أفاد القصر الملكي الدنماركي أن الملكة مارغريت الثانية بقيت في الملك لأطول فترة في تاريخ الدنمارك.

المصدر: فرانس برس