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السفير الروسي لدى واشنطن: الدعوات العدوانية الأمريكية تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن العالمي

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السفير الروسي لدى واشنطن: الدعوات العدوانية الأمريكية تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن العالمي
Sputnik
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الدعوات العدوانية التي تطلقها القيادة الأمريكية إلى مواجهة أكثر عنفا في أوكرانيا تؤدي إلى عواقب وخيمة بما في ذلك على الأمن العالمي.

وقال أنطونوف: "إذا فكروا لمدة دقيقة واحدة فقط في واشنطن بالأوكرانيين العاديين، وإذا كان هناك حد أدنى من التعاطف هنا، فإن حل النزاع سيكون مرئيا على السطح وهو الوقف الفوري للحرب الهجينة وبالتالي تجنب سقوط العديد من الضحايا".

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وأضاف: "التصريحات العدوانية التي تدعو إلى مواجهة عسكرية أكثر عنفا تؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على الأمن الإقليمي ولكن أيضا على الأمن العالمي. والمسؤولية التاريخية عن هذه التصرفات ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".

ووصف المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الولايات المتحدة بأنها "المستفيد الأكبر" من النزاع في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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