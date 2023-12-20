بيسكوف: بوتين ونزارباييف التقيا في موسكو

أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف في موسكو نهاية الأسبوع الماضي.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع أن بوتين التقى نزارباييف، الذي كان في زيارة لموسكو نهاية الأسبوع الماضي، وأكد على لقائهما، مشيرا إلى طبيعة اللقاء التي وصفها بـ "الخاصة".

وقال بيسكوف: "كان نزارباييف في موسكو بالفعل، وعقد اجتماعا خاصا للغاية مع الرئيس. يمكننا تأكيد ذلك نعم".

وكان الرئيس الكازاخستاني السابق قد أرسل إلى الرئيس بوتين نسخة موقعة من مذكراته التي تحمل عنوان "حياتي، من التبعية إلى الحرية"، والتي طرحت للبيع في الأول من ديسمبر الجاري. ويقع الكتاب في 694 صفحة مقسمة إلى 22 فصلا، يخصص كل منهم لحدث منفصل يتناول الحياة الشخصية والسياسية للكاتب.

المصدر: تاس