نزارباييف: أحداث يناير 2022 كانت توجه من أوكرانيا

قال رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، إنه تم توجيه الأحداث التي وقعت في يناير 2022 في كازاخستان، من مقر رئيسي في كييف.

وأصبح نزارباييف أول رئيس لكازاخستان المستقلة وترأسها لمدة 30 عاما تقريبا، وتنحى عن منصب رئيس الدولة في 20 مارس 2019.

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في الأول من ديسمبر، تم طرح مذكرات نزارباييف للبيع في البلاد. الكتاب الذي يحمل عنوان "حياتي. من الارتباط إلى الحرية" يقع في 694 صفحة مقسمة إلى 22 فصلا. كل منهم مخصص لحدث منفصل عن حياته الشخصية أو حياته السياسية.

وكتب نزارباييف في الفصل المخصص للاحتجاجات في أوائل العام الماضي: "لقد تم الكشف أخيرا عن الوجه الحقيقي للمعارضة الراديكالية خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في يناير 2022. منذ بداية الاحتجاجات قام مختار أبليازوف بطرح شعارات تدعو المتظاهرين إلى تنسيق تصرفاتهم. في النداء الموجه إلى المتظاهرين عبر فيسبوك، تمت الإشارة إلى رمز مشغلين أوكرانيين. ولاحقا اتضح أن مقر أبليازوف الرئيس كان يقع في كييف وهو ما يدل بشكل واضح على التورط في إراقة الدماء".

وأشار الرئيس السابق إلى أن كازاخستان، شهدت في ذلك الوقت أحد أصعب الامتحانات في تاريخها.

وقال: "في تلك الأيام الحرجة، طلب رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف المساعدة من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل استقرار الوضع في كازاخستان. وهكذا، اجتازت بلادنا واحدة من أصعب الاختبارات في تاريخها".

وكتب نزارباييف: "الحمد لله، لقد اجتزنا هذا الاختبار أيضا. الشعب الذي تغلب على هذا الأمر واحتفظ بجوهره الداخلي هو شعب قوي. ولا شك أن مثل هذا البلد لديه مستقبل مشرق".

في الأيام الأولى من عام 2022، شهدت كازاخستان احتجاجات ضد مضاعفة أسعار الغاز المسال، تحولت لاحقا إلى اضطرابات دامية امتدت إلى كل أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي