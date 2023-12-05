لافروف يبحث العلاقات بين باكو ويريفان مع وزير الخارجية الأذربيجاني

أفادت الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف قضايا تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان وقضايا التعاون في إطار دول بحر قزوين.

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جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة، حيث تابع الموقع أنه "في سياق مناقشة القضايا الإقليمية، تم التأكيد على ضرورة زيادة الجهود لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس مجموعة الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى في الفترة ما بين عامي 2020-2022".

وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا أيضا تنفيذ أحكام إعلان التعاون بين روسيا وجمهورية أذربيجان بتاريخ 22 فبراير 2022، وتابع بيان الوزارة: "كما تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فيما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا التعاون ضمن مجموعة دول بحر قزوين الخمس".

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية