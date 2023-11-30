بيسكوف يتحدث عن موقف بوتين تجاه كيسنجر

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما ما كان يقدر حكمة وزير الخارجية الأسبق الراحل هنري كيسنجر وموهبته الدبلوماسية.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس 30 نوفمبر، حيث تابع أن الرئيس بوتين أعرب دائما عن تقديره للحكمة والنضج السياسي والموهبة الدبلوماسية لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

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وقال بيسكوف: "نعلم أن الرئيس أعرب هذا الصباح عن تعازيه العميقة بشأن وفاة هنري كيسنجر. كانا يعرفان بعضهما البعض لفترة طويلة، وقد التقيا عدة مرات، وأجريا محادثات عميقة للغاية مرارا وتكرارا حول الوضع الراهن للعلاقات الروسية الأمريكية".

وقد توفي هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عن عمر يناهز 100 عام، وفي برقية تعزية نشرها الموقع الرسمي للكرملين، أعرب الرئيس الروسي عن تعازيه العميقة، وقال إن الراحل "تمتع لعقود عدة باحترام مستحق في جميع أنحاء العالم"، وارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بخط السياسة الخارجية العملي، الذي "مكن في وقت من الأوقات من تحقيق انفراج في التوترات الدولية، والتوصل إلى أهم الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية، التي ساهمت في تعزيز الأمن العالمي".

المصدر: نوفوستي