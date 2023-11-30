بوتين يعرب عن تعازيه لأرملة كيسنجر

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لزوجة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في برقية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين.

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وجاء في البرقية:

السيدة المحترمة نانسي كيسنجر!

أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة في وفاة زوجكم هنري كيسنجر.

لقد توفي الدبلوماسي المتميز ورجل الدولة الحكيم وبعيد النظر، الذي تمتع لعقود عدة باحترام مستحق في جميع أنحاء العالم. يرتبط اسم هنري كيسنجر ارتباطا وثيقا بخط السياسة الخارجية العملي، والذي مكّن في وقت ما من تحقيق انفراج في التوترات الدولية والتوصل إلى أهم الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز الأمن العالمي.

لقد أتيحت لي فرصة التواصل شخصيا مع هذا الرجل العميق والاستثنائي عدة مرات، وسوف أحتفظ بلا شك بأعز ذكرى معه.

أتمنى لكم ولجميع أقارب وأصدقاء الفقيد الثبات في مواجهة هذه الفجيعة.

مع الاحترام،

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين