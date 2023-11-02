 
مباشر
عاجل
مصادرمحلية: عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف مقاتلات إسرائيلية لعدة منازل بمخيم جباليا

روسيا تطالب برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن كوبا فورا

أخبار العالم

روسيا تطالب برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن كوبا فورا
Globallookpress Harry Laub/imageBROKER.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc9u

طالبت روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة الجمعية العامة، يوم الأربعاء: "نعول على أن تصغي الإدارة الأمريكية والكونغرس أخيرا إلى الدعوة الشاملة، ويبدآ برفع الحصار عن كوبا وحذف كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون شروط مسبقة ومن دون الإخلال بسيادتها الوطنية".

وتابع: "مع الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي، نطالب برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط"، مؤكدا تأييد روسيا لمشروع قرار الجمعية العامة الداعي لرفع الحصار الأمريكي والذي يطرح سنويا على التصويت.

إقرأ المزيد
فولودين: الولايات المتحدة ستضطر لتعويض كوبا عن خسائرها
فولودين: الولايات المتحدة ستضطر لتعويض كوبا عن خسائرها

وأضاف نيبينزيا أن "أعمال الولايات المتحدة وحلفائها الخاصة بفرض عقوبات أحادية الجانب وغير شرعية التفافا على مجلس الأمن الدولي، تتسم بطابع استعماري جديد سافر، ومبنية على محاولات منتظمة لملاحقة وقمع الأنظمة التي لا تعجبها حول العالم".

واعتبر نيبينزيا أن "حصار دولة ذات سيادة لا تمثل أي خطر على الولايات المتحدة أو مواطنيها... يقوض أسس الاستقرار العالمي والإقليمي والتنمية".

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الحصار بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة بين مارس 2022 وفبراير 2023، وارتفع حجم الأضرار الإجمالي إلى 159 مليار دولار منذ فرض الحصار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)