الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج بسبب محاولة تعطيل فعالية لتكريم ذكرى الجنود السوفييت

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير النرويجي لدى موسكو روبرت كفيلي، بشأن بمحاولة سلطات بلاده تعطيل فعاليات تكريم ذكرى الجنود السوفييت في مدينة كيركينيس.

وقالت الوزارة في بيان: "في 27 أكتوبر، تم استدعاء سفير مملكة النرويج لدى روسيا الاتحادية، روبرت كفيلي، إلى وزارة الخارجية الروسية بشأن الأعمال الشنيعة التي قامت بها السلطات النرويجية بمحاولتها تعطيل الفعاليات التقليدية في 25 أكتوبر في شمال البلاد بمدينة كيركينيس النرويجية تكريما لذكرى الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير شمال النرويج من الغزاة الألمان الفاشيين".

وأضافت الوزارة أن الدبلوماسي "تم لفته بصرامة إلى أن من غير المقبول تقييد حقوق ممثلي الروس في إقامة مراسم تذكارية".

وأشارت الخارجية إلى أن "تصرفات عمدة بلدية سور فارانغر، الذي شارك شخصيا في نقل أكاليل الزهور التابعة للقنصلية العامة، والتي تمت فيما بعد إزالتها بالكامل، هي عمل تخريبي ومثال على الكراهية لروسيا وعدم الاحترام تجاه ذكرى الجنود المحرِّرين. ويبدو أنه لم يفقد الذاكرة التاريخية فحسب، بل الضمير أيضا".

المصدر: RT