الخارجية الروسية تذكر أوسلو بالجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير النروج

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على سلطات أوسلو عدم نسيان الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير النروج.

وقالت زاخاروفا تعقيبا على تصريحات وزيرة الخارجية النرويجية المعادية لروسيا: "إن دعم نظام كييف في المواجهة مع روسيا ليست فقط موقف مسيء، هذا عار على التاريخ المشترك، أوسلو تدوس على ذكرى الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير النرويج".

وأكدت "نذكر جيراننا النرويجيين بأنه بدون الاتحاد السوفيتي ما كانت أوروبا لتكون على شكلها الحالي، بما في ذلك النرويج بقيمها "الديمقراطية" و"الليبرالية"، ما كانت لتكون موجودة اليوم أصلا".

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على وزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، التي شبهت دعم نظام كييف من قبل الدول الغربية في المواجهة مع روسيا بالنضال ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي