صرح الضابط السابق في مشاة القوات الأوكرانية برايان بيرليتيك أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بدأوا يدركون استحالة فوز أوكرانيا في الصراع.

إقرأ المزيد

وكتب بيرليتيك في مقالة لصحيفة "Global Times": "مع فهم الغرب أن الأعمال القتالية في أوكرانية تحمل طابع صراع طويل الأمد، فقد اضطر للاعتراف بأن انتصار أوكرانيا غير مرجح".

وعبر الخبير عن اعتقاده أن ذلك مرتبط بين أمور أخرى بأن روسيا تنتج ذخيرة أكثر من الغرب، وسعرها أقل من أسعار ذخيرة الناتو، مشيرا إلى أنه يمكن رؤية نفس النزع في أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات.

وأضاف أن واشنطن أصبحت أيضا بسبب تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممولا عسكريا رئيسيا لتل أبيب، موضحا أن البيت الأبيض يحاول حاليا تزويد أوكرانيا وإسرائيل بالسلاح من احتياطاته المستنفدة وفي ظل مستويات إنتاج غير كافية بشكل واضح.

وأردف: "يصبح احتمال أن تحقق الولايات المتحدة ولو واحدا من أهدافها الاستراتيجية الحالية، ناهيك عن تحقيقها كلها، ضئيلا بشكل متزايد".



المصدر: نوفوستي