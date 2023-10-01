رئيس الوزراء السلوفاكي ينسى بطاقة الهوية للتصويت في الانتخابات البرلمانية

نسي رئيس الوزراء السلوفاكي، لودوفيت أودور، بطاقة الهوية المطلوبة للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت في الجمهورية.

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وقال أودور أمام الصحفيين: "لم أصل إلى مكان التصويت، ولحسن الحظ تذكرت في الطريق أنه ليس لدي بطاقة هوية. قد تكون هذه رسالة إلى الناس مفادها أنه إذا كان على رئيس الوزراء أن يحمل بطاقة هوية، فيجب أن يكون لدى الجميع بطاقة هوية للتصويت. بالطبع كان خطأي البشري".

واضطر أودور للعودة للحصول على وثيقته، وبعد ذلك صوت في الانتخابات المبكرة لبرلمان الجمهورية.

ويشارك في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا 24 حزبا وائتلاف واحدا. ولدخول البرلمان، يجب أن تحصل الأحزاب على 5% على الأقل من الأصوات، ويجب أن تحصل الائتلافات على 7% على الأقل من الأصوات.

ويتعين لتشكيل الحكومة أن يحصل الحزب الفائز على دعم ما لا يقل عن 76 نائبا من أصل 150.

المصدر: نوفوستي