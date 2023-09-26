مادورو يدعو لتسوية النزاع الإقليمي بين بلاده وغيانا من خلال مفاوضات مباشرة

دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لتسوية النزاع الإقليمي طويل الأمد مع غيانا من خلال المفاوضات المباشرة مع رئيس البلاد محمد عرفان علي.

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وقال مادورو في بث برنامج "مع مادورو +" لقناة "Venezuela de Televisión"، اليوم الاثنين: "أنا، نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا، أؤكد باسم شعبنا استعدادنا لإجراء لقاء معك قريبا في أي مكان من أماكن منطقة البحر الكاريبي لإطلاق حوار واستئناف مفاوضات السلام وفق اتفاقية جنيف".

وأضاف مادورو: "اليوم، تحاول الإمبراطورية الأمريكية، بدعم من الحكومة البريطانية ودمى شركة "إكسون موبيل" الذين يحكمون غيانا، الاستيلاء على ثروة غيانا-إيسيكويبو (المناطق الواقعة غرب نهر إيسيكويبو والتي تطالب بها كاراكاس) وبينها الذهب والماس والتنوع البيولوجي والمياه والغاز وحقول النفط والغاز الضخمة بالبحر".

وتابع: "كانت فنزويلا سابقا ضحية للحكومة البريطانية وتعد اليوم ضحية لشركة "إكسون موبيل" والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة والإمبراطورية الأمريكية".

وأشار إلى أن "الحل المحتمل الوحيد" للنزاع الإقليمي مع غيانا هو "استئناف الحوار المباشر وجها لوجه وفق اتفاقية جنيف".

وأعلنت محكمة العدل الدولية في أبريل الماضي قبول مطالبة غيانا ضد فنزويلا بترسيم الحدود بين البلدين اعتمادا على قرار هيئة التحكيم المنعقدة في باريس عام 1899 والتي قضت، تحت ضغط من بريطانيا بنقل 90% من الأراضي المتنازع عليها إلى غيانا (التي كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الحين) وذلك بفضل خرائط جغرافية مزورة. من جانبها تصر فنزويلا على ترسيم الحدود بين البلدين من خلال المفاوضات المباشرة مع غيانا، وهو الأمر الذي تنص عليه اتفاقية جنيف لعام 1966.

وتصاعد الصراع الإقليمي بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب منح غيانا امتيازات نفطية لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية في منطقة بحرية غير محددة، بالإضافة إلى الخطط الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها.



المصدر: تاس