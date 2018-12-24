واشنطن تدعو فنزويلا لاحترام القانون الدولي وحقوق الجوار

دعت الولايات المتحدة الحكومة الفنزويلية لاحترام القانون الدولي وحقوق دول الجوار.

وجاء ذلك بعد أن تحدثت أنباء عن إعاقة الجيش الفنزويلي عمل سفن شركة إكسون موبيل النفطية.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي روبرت بالادينو: " في 22 ديسمبر، أوقفت القوات البحرية الفنزويلية بشكل شرس وعدواني، بعض السفن المتعاقدة مع شركة Exxon Mobil العاملة للتنقيب عن النفط مع جمهورية غيانا في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وشدد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في تقريره على أن جمهورية غيانا تملك "الحق السيادي في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

إقرأ المزيد

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي: "نحث فنزويلا على احترام القانون الدولي وحقوق جيرانها".

وتبقى العلاقات بين غيانا وفنزويلا متوترة بسبب نزاع إقليمي طويل الأمد، إذ تطالب فنزويلا بقسم كبير من أراضي غيانا ومياهها الإقليمية، وخاصة الغنية بالموارد الطبيعية وتعود جذور هذا النزاع إلى بداية القرن التاسع عشر.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، تقوم البحرية الفنزويلية باعتراض السفن التي تعمل في المنطقة المتنازع عليها، وخاصة سفن المسح الجيولوجي والتابعة لشركات النفط الأجنبية.

المصدر: وكالات