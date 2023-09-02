مسؤول عسكري إيراني: قادرون على اعتراض واستهداف مقاتلات F-35 وسنبث أخبارا جيدة بمجال الصواريخ

أكد رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي لقوات الدفاع الجوي الإيراني العميد صمد آقامحمدي أن لدى بلاده القدرة على كشف وإسقاط طائرة F-35 الأمريكية.

وفي التفاصيل، قال العميد صمد آقامحمدي: "تمكننا من تطوير أنظمة ليزر للدفاع الجوي الإيراني.. وإيران قادرة على اعتراض واستهداف طائرات F-35".

وأضاف العميد آقامحمدي: "خلال الأشهر القادمة سنبث أخبارا جيدة حول الصواريخ، لا سيما تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة".

وشدد آقامحمدي على أن "إيران هي واحدة من أكثر الدول كفاءة في تحديد واعتراض الطائرات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات بدون طيار ومواجهتها".

وأوضح قائلا: "نستخدم أنظمة محلية الصنع لاستهداف الطائرات المسيرة".

وأفاد العميد صمد آقامحمدي بأن "البلاد تمكنت من إحراز تقدم إيجابي في مجال الليزر لا سيما التشويش والخداع الإلكتروني"، مردفا: "في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع كافة أنواع وأساليب التشويش الإلكتروني، تعتبر إيران من الدول المتقدمة.. لقد قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة التشويش ومكافحة التشويش لأننا نعتقد أن مستقبل الحرب سيتجه نحو الحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية".

المصدر: "مهر"