"تسنيم": إيران تسلمت طائرات "ياك-130" روسية (صور)

أفادت وكالة "تسنيم" بأن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرات تدريب روسية "ياك-130"، وباشرت استخدامها.

وبحسب "تسنيم"، فإن طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريب قتالي متقدمة صممت وأنتجت من قبل مؤسسة "ياكولوف" الروسية، وقادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري مقاتلات الجيل الرابع.

وأفادت الوكالة بأن موسكو وطهران تعتزمان توقيع اتفاق للتعاون في إنتاج وصيانة الطائرات والمروحيات.

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ويبدي الغرب قلقه من تعزيز التعاون بين موسكو وطهران.

المصدر: تسنيم