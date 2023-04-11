محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون وحديث عن إنشاء أكبر ميناء بري استراتيجي جنوب شرقي إيران

بحث مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين مع مسؤولين إيرانيين في طهران مشروع إنشاء أكبر ميناء بري استراتيجي جنوب شرقي إيران، في إطار زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإيراني محمد رضا بور ابراهيمي، عقب لقائه ليفيتين أنه سيتم قريبا إبرام مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن الميناء في محافظة كرمان، مشيرا إلى أن المسؤول الروسي بحث في اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع المهم، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لأي تعاون لتنفيذ هذا المشروع المهم الوطني والإقليمي.

كما طالب بور ابراهيمي بإدراج مدينة كرمان، الواقعة على طريق "ممر الشمال- الجنوب"، في جدول أعمال الفريق الاقتصادي الروسي في إطار خطة مشتركة للاستثمار الأجنبي.

من جهته أكد ليفيتين أن "الفريق الاقتصادي للرئيس الروسي سيتوجه قريبا إلى كرمان".

وفي إطار المحادثات الإيرانية الروسية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، رحب رئيس دائرة مراقبة صحة الحيوان والنبات في روسيا سيرغي دانكورت بدخول الشركات الإيرانية بشكل أكثر نشاطا في سوق منتجات الألبان والأسماك الروسية، وقال: لقد أصدرت روسيا بالفعل إذنا للشركات الإيرانية لدخول هذا السوق الكبير.

وبحث دانكورت مع رئيس المنظمة البيطرية الإيرانية الموجود في موسكو في زيارة رسمية، في تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والألبان، وأكد الجانبان على زيادة التبادل التجاري في هذه المجالات.

بدوره، أكد كاظم جلالي سفير إيران لدى موسكو، الذي حضر الاجتماع، أن العلاقات بين الحكومتين الإيرانية والروسية تنمو بسرعة في جميع المجالات وأن البلدين لديهما قدرات كبيرة في مجال التعاون التجاري، وهو ما ينبغي تحقيقه.

وعلى المستوى الاتصالات والتكنولوجيا، التقى ميثم عابدي نائب رئيس شؤون التكنولوجيا والابتكار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الرقمية والاتصالات الروسي في موسكو، وبحثا مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الأهمية للتعاون بين طهران وموسكو.

المصدر: إرنا